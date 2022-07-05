Молодые парни похитили аккумуляторы из 10 машин в Липецке

В Липецке будут судить похитителей аккумуляторов из машин Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении двоих парней. 19-летних липчан обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору - п."а" ч.2 ст.158 УК РФ. Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

В ходе предварительного следствия установили, что со 2 по 9 февраля злодеи похитили аккумуляторные батареи из 10 машин, припаркованных во дворах. Парни прятали их в багажнике отечественного автомобиля, на котором передвигались.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские изъяли похищенное. Сумма ущерба превысила 25 тыс. рублей. Липчане признались, что планировали сдавать аккумуляторы в пункты приема металлолома. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.