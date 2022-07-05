В ДТП в Липецке пострадал 24-летний мотоциклист

В Липецке в ДТП с Ниссаном пострадал мотоциклист Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 4 июля, в Липецке сбили 25-летнюю девушку. Авария произошла на Воронежском шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем УАЗа находился 61-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несчастная в больнице.

В тот же день на улице Студеновская столкнулись "Ниссан" и 24-летний мотоциклист. Последнего с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - нарушение правил расположения на проезжей части.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 4 589 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к ответственности привлекли 6 человек. Еще 75 не пристегнулись. Водители 4 307 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 26 аварий в которых никто из людей не пострадал.