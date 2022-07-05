Росавиация продлила ограничение полетов в Липецке до 12 июля

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий аэропорт будет закрыт еще неделю. Режим временного ограничения полетов в Липецке продлили до 12 июля 2022 года 03.45 по московскому времени.

По данным пресс-службы Росавиации, запрет на полеты коснулся 11 российских аэропортов центральной России и юга. Так, по-прежнему не работают воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме. Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров через Волгоград, Москву, Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.