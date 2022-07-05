В Липецке на Советской коммунальная авария: место раскопок залило водой

В Липецке на улице Советская произошла коммунальная авария

В Липецке произошла коммунальная авария. Этим утром, 5 июля, на улице Советская водой залило место ремонтных работ на тротуаре напротив ТРЦ "Европа". Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе Липецкого филиала ПАО "Квадра", на месте работает бригада. Специалисты выясняют причину порыва. Из-за случившегося без воды остались жители дома №69.

Напомним, что в мае этого года в областном центре на улице Советская уже были утечки. Тогда из-за скрытого порыва прямо на проезжей части провалился асфальт. К счастью, никто не пострадал. Десятки домов остались без воды. Специалистам пришлось неоднократно ремонтировать изношенные трубы. Подробности здесь.