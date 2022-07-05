Спасатели предупреждают о грозе в Липецке

На Липецк надвигается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецк надвигается непогода. Во второй половине дня этого вторника, 5 июля, в областном центре ожидается гроза. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, усилится северный ветер. Его порывы могут достигать 16 м/с.

Спасатели просят липчан соблюдать меры безопасности и не покидать без нужды здания во время непогоды. Не стоит парковать машины под деревьями, а дома лучше отключить электроприборы. Оказавшись на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или в подъезде здания. Опасно стоять за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов, а также под электропроводами.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.