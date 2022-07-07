В Липецке в квартиру заползла метровая черная змея

На этой неделе липчане неоднократно жаловались на змей. Во вторник, 5 июля, рептилию заметили возле одного из учреждений на улице Жуковского. Специалисты приехали и поймали ее.

Днем ранее житель многоэтажки по той же улице на ЛТЗ обнаружил рептилию в своей квартире. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, метровую черную змею "эвакуировали" через окно. Предположительно, это был уж. Специалисты увезли ее подальше от жилых домов и отпустили.

С начала июля операторы "112" получили 4 звонка о таком неприятном соседстве. На улице Асфальтная змея заползла в производственное помещение. А в субботу, 2 июля, в областную больницу доставили женщину из пригорода, которую рептилия укусила на огороде.