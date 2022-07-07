Липчанам запретили купаться на Центральном пляже, в районе Сокола и ЛТЗ

В Липецке запретили купаться на 3 пляжах Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области купаться можно только на тех пляжах, которым выдали положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. На данный момент в регионе продолжают экспертизу мест для отдыха. Кроме воды, специалисты также проверяют и песок.

Как сообщило региональное Управление Роспотребнадзора, безопасно купаться в следующих местах: на Галичьей Горе в Задонском районе; в селе Солдатское Тербунского района; на городских пляжах в Задонске и Грязи; на Дону в 0,5 километров южнее окраины села Алексеевка Задонского района; в Усманском районе в селе Арзыбовка на реке Полевая Излегоща;на пруду в Малом Мечек Хлевенского района; на Дону в Данкове на улице Ватутина; в Хлевенском районе, селах Малый Мечек, Большой Мечек, Малинино; на Пластинском пруду Усманского района; в селе Никольское река Ситьма; селе Сторожевое пруд «Пронин Лог»; в Ельце на правом берегу реки Быстрая Сосна;в Хлевенском районе, в селе Конь-Колодезь на улице Ленина; на пруду «Барковский» в Воловском районе, в селе Замарайка.

На Центральном пляже, пляже ЛТЗ и Свободный Сокол купаться запрещено. Там вода не соответствует микробиологическим показателям. Специалисты берут пробу каждые десять дней. Если качество воды улучшится, то городские пляжи в Липецке вскоре откроются.