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Общество7 июля 2022 14:50

В Липецке подрядчик самовольно вскрыл новый асфальт на Соборной площади

Фирма отремонтирует участок за свой счет
Максим ТРУБНИКОВ
В центре Липецка испортили новый асфальт

В центре Липецка испортили новый асфальт

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке, 7 июля подрядная организация вскрыла асфальт на Соборной площади. Участок отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта. Как оказалось работы не согласовали с управлением главного смотрителя, фирме не выдали ордер.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в центр приехали полицейские и зафиксировали, что дорогу испортили. Специалисты управления обратились в прокуратуру. По словам первого вице-мэра Вадима Негробова, фирма отремонтирует этот участок за свой счет. Кроме того, прокуратура даст правовую оценку инциденту.

Напомним, что в Липецке продолжаются работы на улице Ушинского. Специалисты обновят бордюры, покроют пешеходные зоны и проезжие части. Ход работ проконтролировали депутаты областного и городского советов и местные жители.