В Липецке подрядчик самовольно вскрыл новый асфальт на Соборной площади

В центре Липецка испортили новый асфальт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке, 7 июля подрядная организация вскрыла асфальт на Соборной площади. Участок отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта. Как оказалось работы не согласовали с управлением главного смотрителя, фирме не выдали ордер.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в центр приехали полицейские и зафиксировали, что дорогу испортили. Специалисты управления обратились в прокуратуру. По словам первого вице-мэра Вадима Негробова, фирма отремонтирует этот участок за свой счет. Кроме того, прокуратура даст правовую оценку инциденту.

Напомним, что в Липецке продолжаются работы на улице Ушинского. Специалисты обновят бордюры, покроют пешеходные зоны и проезжие части. Ход работ проконтролировали депутаты областного и городского советов и местные жители.