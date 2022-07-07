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Происшествия7 июля 2022 15:34

Липчанка поверив, что выиграла дорогой смартфон, перевела мошенникам 55000 рублей

А у 22-летнюю жительницу Липецка мошенник шантажировал личными фото
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

За сутки мошенники обманули троих жителей Липецкой области. Так, 39-летней женщине из Добринского района в соцсетях написали, что она выиграла дорогой смартфон. Но чтобы получить его, нужно оплатить доставку и страховку. Лишившись от счастья рассудка, липчанка перевела на указанный счет 55 тыс. рублей. Вскоре радость ожидания сменилась тревогой. Увы, смартфон так и не пришел.

А у 22-летней липчанки аферист выманил 8 тыс. рублей. Он написал, что взломал ее аккаунты и получил все ее личные фото. Неизвестный начал вымогать деньги, утверждая, что снимки могут в любой момент оказаться в сети. Не повезло и 46-летнему жителю Липецка. Он попытался купить мойку через сайт объявлений и потерял 27 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по всем фактам возбудили уголовные дела.