В День семьи, любви и верности в Липецке вступит в брак 51 пара Фото: Мария КАСЕНКОВА

В эту пятницу, 8 июля, в Липецке отмечают День семьи, любви и верности. С этого года праздник стал официальным. Владимир Путин 28 июня подписал соответствующий приказ. В этот день в городе вступит в брак 51 пара. 33 из них распишутся в ЗАГСе на Ленина.

День памяти Петра и Февронии популярен среди горожан. Так, в прошлом году 8 июля, несмотря на будний день, в Липецке расписались 28 пар. Как сообщили в городской администрации, прием заявлений на торжественную регистрацию этим летом закрыли. Места есть только на неторжественную роспись в территориальных отделах.

Напомним, что в эту пятницу вечером в Городском Дворце культуры в 17:00 начнется программа «Ромашка - амулет солнечного счастья!». Основными участниками праздника будут многодетные семьи. А в 18:00 в парке «Сокол» состоится концерт. Подробности здесь.