Жильцы боятся оставаться в аварийном доме на 9 микрорайоне в Липецке

В Липецке дом №16 в 9 микрорайоне находится в аварийном состоянии. Жители ждут решения жилищного вопроса, ведь дом буквально "трещит по швам". Находиться в таких условиях небезопасно, при этом состояние перекрытий продолжает ухудшаться. Липчане боятся за свою жизнь и ждут взамен качественное жилье. Этому зданию уже полвека, а ремонт здесь еще ни разу не делали.

В сентябре 2021 года в доме ввели режим повышенной готовности, а в конце марта этого года признали аварийным. Как сообщила городская администрация vesti-lipetsk.ru, здание не находится в областной программе переселения из аварийного жилья. Поэтому неизвестно, какое жилье или денежное возмещение получат липчане. Фактически до переселения могут пройти годы. По словам юриста, жильцы вправе через суд добиваться нового жилья или компенсации.