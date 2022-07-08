С 11 июля на дороги Липецка выйдут автобусы №302 и 359 Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке с понедельника, 11 июля, возобновится движение маршрутов №302 и 359. Автобус №302 поедет от Кольцевой до улицы Доменщиков. В прямом направлении будет курсировать через проспект Победы, Механизаторов, 50 лет НЛМК, Неделина, площадь Победы, Советскую, площадь Революции, площадь Театральная, Плеханова, Гагарина, Студеновскую, Ушинского, Пожарского, Доменщиков. А в обратном – через Доменщиков, Пожарского, Ушинского, Студеновскую, Ленина, Петровский проезд, Советскую, площадь Победы, Неделина, 50 лет НЛМК, Механизаторов, проспект Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут №56, который проходил от Манежа к Петровскому рынку, уберут из-за маршрута №302.

Автобус №359 будет двигаться по маршруту от 28 микрорайона до улицы Маяковского. С понедельника в прямом направлении поедет через Кривенкова, Катукова, Меркулова, Водопьянова, Яна Берзина, Космонавтов, Терешковой, Гагарина, Плеханова, Фрунзе, Неделина, район Центрального пляжа. А в обратном направлении через район Центрального пляжа, Неделина, Фрунзе, Плеханова, Гагарина, Терешковой, Космонавтов, Яна Берзина, Водопьянова, Меркулова, Катукова, Кривенкова.

Все интересующие вопросы липчане могут задать по номеру 31-00-82.