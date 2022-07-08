Мигранты жили и готовили в цехе корейской кухни с животными: блюда продавали в Липецке и Курске

Нелегальные мигранты жили и готовили в цехе корейской кухни Фото: принтскрин видео.

В конце июня в селе Подгорное Липецкого района полицейские обнаружили цех, где готовили блюда корейской кухни. Поварами здесь были иностранцы. Как оказалось, 44-летний житель ближнего зарубежья работал без соответствующего разрешения. С 57-летней женщиной заключили трудовой договор, но сведения об этом в полицию не отправили.

Предварительно, мигрантов фиктивно зарегистрировали в одном из сел области. Проживали они прямо на производстве - в здании стояли шкафы с вещами, кровати. Там же обитали домашние животные.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на двоих предпринимателей из этой точки составили протоколы по ч.1 и ч.3 ст.18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства". В фиктивной регистрации мигрантов подозревают 40-летнего липчанина.

Кстати, стряпню иностранцев продавали в сетевых магазинах Липецка и Курска.