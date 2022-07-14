После грозы в Липецке погасли светофоры

В Липецке погасли светофоры Фото: Алиса Лебедева

В этот четверг, 14 июля, в Липецке на улице Катукова вышли из строя 4 светофора. Сигнальные столбы погасли в районе перехода через дорогу к торговому центру, неподалеку от пересечения улиц Катукова и Стаханова.

В Липецке погасли светофоры Фото: Алиса Лебедева

Напомним, что утром на город обрушилась стихия. Лил сильный дождь, порывы юго-западного ветра достигали 17 м/с. После грозы липчане обнаружили обесточенные дорожные регулировщики. Вероятно, они погасли из-за непогоды.

Несмотря на вышедшие из строя светофоры, липчане ведут себя на дороге крайне вежливо. Автомобилисты останавливаются и пропускают пешеходов. Последние стараются побыстрее перейти и освободить дорогу для проезда. Никакого столпотворения, все действуют слажено.