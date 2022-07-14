В Липецке появилась первая умная остановка с зарядкой и подогревом сидений

Первая умная остановка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появилась первая умная остановка. Павильон, оснащенный цифровыми сервисами, установили на обновленной улице Плеханова. Напомним, в этом году там поменяли асфальт и обновили тротуарную плитку.

Первая умная остановка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Первая умная остановка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В настоящее время специалисты завершают монтаж необходимых систем, но уже скоро липчане смогут оценить усовершенствованную конструкцию. Здесь можно будет подключиться к Wi-Fi, узнать на экране расписание автобусов, отследить движение транспорта и даже построить собственный маршрут. В павильоне есть медиапанель с туристическими местами. А на внешнем экране будут крутить ролики о Липецке.

Первая умная остановка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Первая умная остановка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Тут же - кнопка вызова экстренных служб «112» и 5 видеокамер. Для зарядки гаджетов смонтировали 12 USB-портов. Зимой включат подогрев сидений. По данным пресс-службы мэрии, на задней стенке остановки есть антивандальные панели с уникальной 3D-микроперфорацией и изображениями двух городских символов – памятника Петру I и собора Рождества Христова.