Жителей Липецка предупреждают о граде и ветре до 20 м/с

На Липецк надвигается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 18 июля, в Липецке ожидается гроза. В период непогоды усилится ветер. Порывы могут достигать до 20 м/с. В некоторых районах города возможен град.

Напомним, что во время стихии лучше остаться дома. Опасно ставить машины под деревьями и у стен зданий, так как с крыши могут упасть материалы. От сильного ветра лучше укрыться в подъездах или в подземных переходах. Не стоит прятаться за рекламными щитами, остановочными павильонами, находиться под линиями электропередач.

От града следует закрывать голову - руками или сумкой. Находясь в машине, нужно повернуться спиной к стеклам, закрыть глаза руками. В случае происшествия звонить по номеру "112".