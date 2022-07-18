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Общество18 июля 2022 8:47

Жителей Липецка предупреждают о граде и ветре до 20 м/с

На город надвигается гроза
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Липецк надвигается гроза

На Липецк надвигается гроза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 18 июля, в Липецке ожидается гроза. В период непогоды усилится ветер. Порывы могут достигать до 20 м/с. В некоторых районах города возможен град.

Напомним, что во время стихии лучше остаться дома. Опасно ставить машины под деревьями и у стен зданий, так как с крыши могут упасть материалы. От сильного ветра лучше укрыться в подъездах или в подземных переходах. Не стоит прятаться за рекламными щитами, остановочными павильонами, находиться под линиями электропередач.

От града следует закрывать голову - руками или сумкой. Находясь в машине, нужно повернуться спиной к стеклам, закрыть глаза руками. В случае происшествия звонить по номеру "112".