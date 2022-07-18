Липецких водителей просят не парковаться на улице Стаханова из-за ремонта

Липчан просят не парковаться на Стаханова Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке начали ремонтировать проезд в районе домов № 38, 38б и 44а на Стаханова. Из-за этого горожан просят не парковать там свои автомобили. В этот понедельник, 18 июля, рабочие срезают старый асфальт и начинают готовиться к укладке нового. Всего на объекте трудится бригада из 6 человек, самосвал, трактор, фреза. Вскоре специалисты отремонтируют около 500 квадратных метров дорог.

Как сообщили в городской администрации, в этом районе проводить ямочный ремонт нецелесообразно, поэтому покрытие решили менять полностью. Работы планируют завершить через 3 дня. Для ускорения ремонта липчан просят не парковаться там, не мешать спецтехнике.

Напомним, всего в городе с начала года отремонтировали более 20 тысяч квадратных метра асфальта. Самую большую площадь нового покрытия положили на участке улицы Московской и проезде от Ангарской до Металлистов – около 7 тысяч квадратных метров.