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Происшествия18 июля 2022 16:09

В Липецке 16-летней девушке грозит до 10 лет тюрьмы за наркотики

У несовершеннолетней нашли психотропное вещество, запрещенное в РФ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней. 16-летнюю девушку подозревают в незаконном обороте наркотиков - ч.2 ст.228 УК РФ. Максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, 8 июля липчанку доставили в отдел полиции города. Во время досмотра у нее нашли перемотанный скотчем сверток желтого цвета с неким содержимым. Экспертиза показала, что внутри психотропное вещество массой 1,13 грамма, оборот которого запрещен в РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, собираются доказательства. Следователь также выясняет, почему несовершеннолетняя пошла на столь тяжкое преступление. Руководителям уполномоченных структур выдадут предписание усилить меры профилактики преступлений в подростковой среде.