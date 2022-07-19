В ДТП с иномарками пострадали 5 человек под Липецком

ДТП в Измалковском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 18 июля, под Липецком произошла серьезная авария. В Ельце на улице Орджоникидзе столкнулись ВАЗ-21099 и ВАЗ-2112. За рулем обеих легковушек находились девушки 20 и 18 лет. Их с травмами доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В Измалковском районе в аварию попали "Шкода" и "Хендай". Автомобили столкнулись лоб в лоб на трассе Орел-Тамбов. Пострадали 28-летний водитель и пассажир первой иномарки, а также 3 человека из второй машины. Их с различными травмами увезли в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 5 718 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 5 водителей. Еще 66 человек не пристегнулись. Автомобилисты 5 434 раза превысили скорость.