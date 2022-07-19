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Общество19 июля 2022 9:56

Мощный ливень вымыл 120 кв.м. асфальта в Липецке

Специалисты укладывают новое покрытие
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке смыло 120 кв.м. асфальта

В Липецке смыло 120 кв.м. асфальта

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 19 июля последствия дождя и града убирают свыше 180 специалистов и более 50 единиц техники. Бригады сметают и собирают грунт, мусор и песок, очищают прибордюрные части. Работы проводят по всему городу. Техника подметает, проводит влажную уборку дорог в центре Липецка и новых микрорайонах. Специалисты еще раз промывают сети ливневой канализации, очищают дождеприемные решетки от мусора, веток и листвы. Сейчас ищут участки, где разрушился асфальт. Так, на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта. Теперь бригада из 8 человек и 6 единиц техники укладывают там новое покрытие. Как сообщили в мэрии, в следующем году на этом участке пройдет ремонт. Подрядчик срежет старый асфальт и уложит два слоя нового.