Мощный ливень вымыл 120 кв.м. асфальта в Липецке

В Липецке смыло 120 кв.м. асфальта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 19 июля последствия дождя и града убирают свыше 180 специалистов и более 50 единиц техники. Бригады сметают и собирают грунт, мусор и песок, очищают прибордюрные части. Работы проводят по всему городу. Техника подметает, проводит влажную уборку дорог в центре Липецка и новых микрорайонах. Специалисты еще раз промывают сети ливневой канализации, очищают дождеприемные решетки от мусора, веток и листвы. Сейчас ищут участки, где разрушился асфальт. Так, на спуске через Каменный Лог от улицы Папина к Циолковского потоками воды вымыло около 120 квадратных метров асфальта. Теперь бригада из 8 человек и 6 единиц техники укладывают там новое покрытие. Как сообщили в мэрии, в следующем году на этом участке пройдет ремонт. Подрядчик срежет старый асфальт и уложит два слоя нового.