Прокуратура обжалует приговор директорам "Эксстроймаш", которым дали условный срок за хищение денег дольщиков

Прокуратура собирается обжаловать приговор по делу "Эксстроймаш" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура собирается обжаловать приговор по делу "Эксстроймаш". Несколько недель назад суд признал виновным экс-директоров компании Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова в хищении денег дольщиков в ЖК "Европейский" - ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. Они заключили фиктивные кредитные договоры на 78 млн рублей, а 65 млн рублей вывели через поддельные сделки купли-продажи земли в центре и нежилого здания. Ельчанинову и Тонких дали 5 лет условно, а также штраф в 800 тыс. рублей каждому.

- Прокуратура Левобережного района внесла апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного наказания, - сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что потерпевшими по этому делу признали более 2 000 дольщиков. Как свидетелей опросили 1200 человек.