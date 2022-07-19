За продажу наркотиков житель Липецкой области и его 18-летний подельник отправятся в колонию

Суд признал липчан виновными в незаконном сбыте наркотиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 18-летнему парню и 29-летнему мужчине. Их признали виновными в совершении преступления по п. "а" ч.3 ст.228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, 9 апреля 2021 года жители Добровского района продали наркотик массой 1,2 грамма. Молодой человек на тот момент был несовершеннолетним. Деньги они поделили между собой. За сделкой наблюдали полицейские. Они изъяли запрещенное вещество, которое стало вещественным доказательством.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигуранты признали вину и раскаялись еще на стадии предварительного следствия. Суд приговорил 29-летнего злодея к 3 годам колонии строгого режима. Его юный соучастник отправится на 4 года в колонию общего режима.