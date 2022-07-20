В Липецке в ДТП с 5 машинами пострадала женщина

Массовое ДТП в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 5 903 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 12 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 85 проигнорировали ремни безопасности. Водители 5 552 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Более серьезное ДТП случилось в Липецке в минувший вторник, 19 июля. Вечером столкнулись "Киа" и "Лада Калина". Последний также врезался в "Киа". От удара иномарка отлетела в "Шкоду", а та - на ВАЗ-2112. Травму получила 38-летняя пассажирка первой машины. Ее доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - нарушение дистанции.