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Происшествия20 июля 2022 6:33

В Липецке в ДТП с 5 машинами пострадала женщина

Пассажирка в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Массовое ДТП в Липецке

Массовое ДТП в Липецке

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 5 903 нарушения Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 12 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 85 проигнорировали ремни безопасности. Водители 5 552 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

Более серьезное ДТП случилось в Липецке в минувший вторник, 19 июля. Вечером столкнулись "Киа" и "Лада Калина". Последний также врезался в "Киа". От удара иномарка отлетела в "Шкоду", а та - на ВАЗ-2112. Травму получила 38-летняя пассажирка первой машины. Ее доставили в больницу. Предварительная причина случившегося - нарушение дистанции.