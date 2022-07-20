Пожар в многоэтажке в Липецке: спасатели эвакуировали 15 человек, 1 пострадал

В Липецке вспыхнула квартира в многоэтажке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 19 июля, в Липецк на улице Чкалова случился пожар. В двухэтажном доме загорелась мансарда. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 пожарно-спасательных расчета. Пострадала внутренняя отделка чердака и вещи на площади 10 кв.м.

В тот же день в селе Никольские Выселки Усманского района вспыхнуло заброшенное здание. Пламя уничтожило крышу строения. В селе Новое Дубовое огонь повредил внутреннюю отделку и имущества жилого дома на площади 60 кв.м. Есть пострадавший.

В селе Новое Дубовое горел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В селе Каменское Елецкого района горела «Форд». В селе Подгорное под Липецком – «Лада Калина». А на улице Катукова полностью выгорел «Киа Рио». Этим утром, 20 июля, в областном центре на улице Полиграфическая вспыхнула квартира в 9-этажном доме. Спасатели эвакуировали 15 человек. Пламя повредило внутреннюю отделку помещения на площади 7 кв.м. Пострадал человек.