Ливень, гроза и град ожидаются в Липецке в среду и в четверг

В четверг и среду в Липецке ожидается дождь и гроза Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в течение этой среды, 20 июля, и утра четверга, 21 июля, ожидают грозу, сильный дождь, град и усиление западного ветра до 15-20 м/с. Как сообщило управление по делам ГО и ЧС, липчан просят не покидать здания без необходимости, не парковать машины под деревьями. Если вы увидели пострадавших, срочно сообщите об этом по телефону 112.

Напомним, что 18 июля в городе был ливень, град. Затопило дороги, машины, многоэтажки, вымыло 120 кв. м. асфальта. Спасателям пришлось эвакуировать 5 машин. После специалисты убирали последствия «наводнения» - откачивали воду, собирали мусор и грунт, прочищали ливневки. На дорогах работали свыше 180 специалистов и более 50 единиц техники.