Пенсионер украл велосипед за 13500 рублей под Липецком

Под Липецком пенсионер украл велосипед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в отдел полиции обратился 38-летний мужчина. В заявлении он указал, что в поселке Лев Толстой у него похитили велосипед. Украденное он оценил в 13 500 рублей.

Местный житель рассказала, что 8 июля он доехал на двухколесном транспорте до дома творчества и оставил его на велопарковке, не пристегнув тросиком. Затем он пошел гулять по парку и, забывшись, вернулся домой пешком. О велосипеде он вспомнил только на следующее утро. Вот только его уже не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, участковый изучил камеры видеонаблюдения и установил личность предполагаемого преступника. Им оказался 73-летний пенсионер. Полицейский пришел к нему домой. Похищенный велосипед был в сарае.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы. «Железного коня» вернули владельцу.