Липецк вошел в топ-20 городов с высокими инновациями

Липецк вошел в топ городов с высокими инновациями Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липецк вошел в топ-20 рейтинга Минстроя «IQ городов». Индекс IQ Липецка достиг 61,33 балла из 100 возможных. Это на 17, 98 больше, по сравнению с прошлым годом. Оценивали умный городской транспорт, городское управление, инфраструктуру сетей связи, инновации для городской среды, туризм и сервис, умное ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, экономическое состояние и инвестклимат, интеллектуальные системы социальных услуг.

Как сообщили в мэрии, рассчитывают индекс IQ с помощью деления городов на четыре группы по численности населения: 15 крупнейших городов с населением от 1 миллиона, 63 крупных с численностью людей от 250 тысяч человек до миллиона, 93 больших, где живут от 100 до 150 тысяч человек и 20 с населением менее 100 тысяч человек. Липецк вошел в ТОП-20 крупных городов, где на первом месте оказалась Тюмень. Специалисты отметили сразу несколько местных проектов: «Систему мониторинга вывоза ТБО», Единую диспетчерскую службу и другие.