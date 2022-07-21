Под Липецком на высоте Огурец захоронят найденных неизвестных солдат

Под Липецком захоронят неизвестных солдат Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области 4 августа похоронят неизвестных солдат, найденных в ходе поисковых работ. Захоронение пройдет в 11:00 в селе Ломигоры Воловского района в Мемориальном комплексе «Высота 194.0» на высоте Огурец . С героями попрощаются с воинскими почестями под звуки военного оркестра.

Как сообщили в ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», в мероприятии поучаствует руководство Липецкой области, представители управления молодежной политики Липецкой области, Липецкое региональное отделение «Поисковое движение России», юнармейцы, жители и школьники Воловского муниципального района и другие. Всех неравнодушных липчан приглашают почтить память погибших при защите Отечества и отдать дань подвигу героев.