В пятницу 8 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

В Липецке в пятницу отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 22 июля, в Липецке отключат свет и воду. Из-за ремонта на сетях с 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Юных Натуралистов 2, 4, 6, 8, 10, 12; Хорошавина, 16; Шуминского, 15, 17; Кривенкова, 11, 15, 17; Москаленко, 1; Индустриальная, переулок Балакирева, Яблочкина. Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-02-20.

В этот же день с 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Гагарина, 86, 88, 90 92 94 96 98, 100; 100а; Качалова, 1-6; 8а, 8/1, 10; Мусоргского, 1-8, 10; Нестерова, 1, 3, 5, 7-10, владение 8а, 8а, 12, 12а; Тельмана, 116, 116б, 116а, 116/3, ст.25, 116а, 116/2, 164/1, 164а, 57, 164б, 164в, 164г, 164б лит.Ж, 162, 164, 164 ст.1; переулок Попова, 1, 3, 5, 5а4/8, 5ст.3, 5ст.2, 5в/1, 5б, 5ст.1.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №1 по улице Нестерова. Нюансы липчане могут уточнить по телефонам 175 и 236-175.