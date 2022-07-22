В центре Липецка и у пляжа перекроют дорогу в субботу 23 июля

В Липецке перекроют дорогу в районе Центрально пляжа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту субботу, 23 июля, в районе Центрального пляжа на площади Революции и улице Карла Маркса перекроют движение с 6:30 до 11:00. Там пройдет триатлон. Спортсмены будут двигаться через здание №27 на Карла Маркса, улицу Маяковского, Нижний парк и площадь Революции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за этого изменятся расписания автобусов. Маршруты №27, 30, 308К, 330 объедут перекрытый участок через площадь Победы, Неделина, Петровский мост в прямом и обратном направлениях. Автобус №28К проедет по Набережной, Неделина, Петровскому мосту. №306, 322, 325 объедут через Фрунзе, Неделина и Петровский мост, а №359 – по Фрунзе, Неделина, Петровскому рынку, ГИБДД.

Как чемпионат закончится, общественный транспорт поедет по прежним маршрутам. Объехать закрытый участок на своих автомобилях липчане могут по Театральной площади, Плехановскому спуску, Октябрьской, Первомайской, Неделина.