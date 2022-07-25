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Происшествия25 июля 2022 7:31

Пятнадцать пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами в Липецке на улице Катукова

После аварии на улице Катукова в больницу доставили 6 человек, включая подростка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Серьезное ДТП с автобусами в Липецке

Серьезное ДТП с автобусами в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В этот понедельник, 25 июля, автобусы попали в серьезное ДТП в Липецке. На улице Катукова столкнулись два пассажирских транспорта №379 и №346, а также легковушка "Форд".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по предварительным данным пострадали 15 человек из автобуса №379. Среди них 1 несовершеннолетний. На месте происшествия работают 7 бригад скорой помощи, а также сотрудники УГИБДД. Они разбираются в обстоятельствах произошедшего.

На данный момент в больницу доставили 6 пассажиров с травмами разной степени тяжести. 14-летнего подростка госпитализировали в областную детскую больницу.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить по номеру "112".