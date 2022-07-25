Разведка Украины пыталась завербовать летчика в Липецке и угнать самолет Фото: Юлия КЛЮЕВА

ФСБ пресекла операцию Украины по угону боевых самолетов ВКС РФ, часть которой планировалась в Липецке. По данным пресс-службы ведомства, сотрудники украинской разведки пытались за деньги завербовать российских военных летчиков.

Как сообщили в "КП", они писали пилотам в мессенджер, обещая миллионы, гражданство одной из стран Евросоюза на выбор, устроить детей в частную школу и даже открыть валютный расчетный счет. За это россияне должны были посадить самолеты на контролируемые ВСУ аэродромы. Операцию курировали спецслужбы НАТО.

Якобы в знак подтверждения летчик сфотографировал номер своего самолета. Ему перечислили на карту 4 тыс. долларов, потом еще 7 тыс. долларов и сообщили безопасный коридор для пролета. Однако, вместо самолета на военный объект Украины прилетели ракеты.

Силовики указали, что установили сотрудников украинских спецслужб и их пособников. Как выяснила "КП", в операции участвовал главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Он нашел двух девушек, которые встретились на железнодорожном вокзале Липецка с курьером из Москвы, нанятым украинской разведкой. Он вез аванс - 4 тыс. долларов. Эту сумму планировали передать якобы согласившемуся на угон российскому летчику.

*Издание, признанное в России иноагентом