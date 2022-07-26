Великобритания добавила губернатора Липецкой области в антироссийский санкционный список

Игорь Артамонов попал в санкционный список Великобритании Фото: Юлия КЛЮЕВА

В расширенный антироссийский санкционный список Великобритании попал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В "черный список" добавили 42 новые позиции. Так, туда включили глав российских регионов. Игорь Артамонов уже прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале.

- Друзья, сейчас нахожусь в небольшом отпуске в Кисловодске, - написал губернатор. - Из новостей узнал, что власти Великобритании включили меня в санкционный список. Очень рад, что моя работа и работа моей команды по восстановлению Донбасса так раздражает наших "партнёров". Значит, всё делаем правильно. Помогали и будем помогать.

Среди соседей в обновленный санкционный список попали губернатор Курской области Роман Старовойт, Тамбовской области Максим Егоров, Воронежской области Александр Гусев.