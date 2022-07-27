Житель Липецка заплатит 25000 рублей за травмированного сварщика

Суд признал сотрудника виновным в нарушении правил безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор бывшему сотруднику подрядной организации. 38-летнего мужчину признали виновным в преступлении по ч.1 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

По данным следствия, 19 октября 2021 года подсудимый был ответственным за работы повышенной опасности. Он допустил электрогазосварщика к необследованным железобетонным конструкциям, которые обрушились на 41-летнего несчастного. Эксперты посчитали, что его здоровью нанесет тяжкий вред.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин признал вину на стадии предварительного следствия. Следствие доказало, что у сотрудника было достаточно опыта и знаний, чтобы предотвратить несчастье. Он возместил пострадавшему материальный и моральный вред. Суд приговорил мужчину к штрафу в 25 тыс. рублей.