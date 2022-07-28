Громкие хлопки в воздухе напугали жителей Ельца с утра 28 июля

Ельчан напугали громкие хлопки в воздухе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 28 июля, жители Ельца Липецкой области не на шутку перепугались. Около 8.00 утра ельчане услышали резкие громкие звуки. Об этом они написали в соцсетях: "Шли с ребенком в сад, на против нас шёл парень, как бабахнуло, он аж присел", "Подтверждаю, взрывы были. Очень страшно, начинается паника", "Бахнуло знатно. Думала, у дома что-то взорвалось".

Жителей поспешил успокоить глава Ельца. В своем-телеграм-канале Евгений Боровских попросил людей не паниковать и заверил, что ситуация под контролем.

- В городе с утра раздаются громкие звуки, как хлопки, - сообщил градоначальник. - Можно подумать, что взрывы. Хочу сразу всех успокоить: паниковать нет смысла. Все хорошо. Это плановые полеты Липецкого авиацентра. Они продолжатся до 16.00.