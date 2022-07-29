Перекрытие дорог в Липецке в День ВДВ 2 августа 2022: список, схема перекрытия

В День ВДВ перекроют центр Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 2 августа традиционно отпразднуют День ВДВ. В этот день по городу пройдет торжественное шествие. Из-за этого с 10.00 до 11.30 ограничат движение от площади Героев по улице Зегеля, площади Плеханова, улице Зегеля и Петровскому проезду областного центра.

Также внесут коррективы в работу общественного транспорта. По данным пресс-службы мэрии, с 10.00 и до окончания мероприятий встанут автобусы №2, 6, 9, 11, 12, 24, 27, 28к, 30, 33, 36, 39, 44, 48, 300, 302, 306, 308к, 315, 322, 324, 325, 330, 345, 346, 347, 352, 359. Как уточнили в городской администрации, автобусы поедут, когда колонна участников пройдет по своему маршруту.