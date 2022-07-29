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Происшествия29 июля 2022 15:32

Под Липецком спасли мужчину, который упал с сапборда

А на середину Матырского водохранилища унесло рыбака на резиновой лодке
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкие спасатели помогли рыбаку и мужчине на сапборде

Липецкие спасатели помогли рыбаку и мужчине на сапборде

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 29 июля, спасатели помогли липчанину добраться до берега. 75-летний мужчина рыбачил на Матырском водохранилище под Липецком. В какой-то момент резиновую лодку сорвало с якоря. Судно начало уносить на середину водоема. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели эвакуировали рыбака.

Серьезное происшествие зафиксировали в Ельце Липецкой области. Во время патрулирования реки Быстрая Сосна спасатели заметили человека. Мужчина едва держался на поверхности воды. Силы практически оставили несчастного. Специалисты помогли ему вскарабкаться в катер и доставили на берег. Оказалось, что 45-летний мужчина упал в водоем, катаясь на сапборде. Залезть обратно он не смог.