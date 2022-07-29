Под Липецком спасли мужчину, который упал с сапборда

Липецкие спасатели помогли рыбаку и мужчине на сапборде Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 29 июля, спасатели помогли липчанину добраться до берега. 75-летний мужчина рыбачил на Матырском водохранилище под Липецком. В какой-то момент резиновую лодку сорвало с якоря. Судно начало уносить на середину водоема. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели эвакуировали рыбака.

Серьезное происшествие зафиксировали в Ельце Липецкой области. Во время патрулирования реки Быстрая Сосна спасатели заметили человека. Мужчина едва держался на поверхности воды. Силы практически оставили несчастного. Специалисты помогли ему вскарабкаться в катер и доставили на берег. Оказалось, что 45-летний мужчина упал в водоем, катаясь на сапборде. Залезть обратно он не смог.