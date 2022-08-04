Футбольные ворота упали на лицо 7-летнего мальчика под Липецком на базе отдыха Фото: Юлия КЛЮЕВА

Несчастье случилось на одной из баз отдыха под Липецком в эти выходные. В воскресенье, 31 июля, на мальчика упали футбольные ворота. Об этом сообщили его родители в соцсетях.

- На территории детской игровой площадки незакрепленные футбольные ворота упали 7-летнему ребенку на лицо и выбили ему 3 зуба, - рассказал мужчина в одной из групп. - Прибывшая на место скорая увезла малыша с мамой в больницу, но оказать полноценную медицинскую помощь в тот же вечер не смогли. Пришлось перенести операцию по фиксации на следующий день.

Андрей добавил, что мальчик повис на воротах, когда играл в футбол. На вопрос зачем, ребенок ответил, что "тренер висит на воротах и они не падают". Ему выбило коренные зубы. Семья планирует обратиться в суд и возместить моральный и материальный ущерб.

- Сообщение о происшествии поступило из медицинского учреждения, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России. - Утром пришла мама ребенка и написала заявление. Проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.