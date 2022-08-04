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Происшествия4 августа 2022 9:41

Главврачу клиники Липецка за фиктивные справки для водителей заплатили 40000 рублей

Медику грозит до 9 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Главврачу частной клиники Липецка грозит до 9 лет тюрьмы

Главврачу частной клиники Липецка грозит до 9 лет тюрьмы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на главврача частной клиники завели уголовное дело. Ее подозревают в совершении преступления по п."в" ч.7 ст.204 УК РФ "Получение денег лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, за совершение незаконных действий в интересах дающего".

По данным следствия, 2 августа медик получила от липчанина 40 тыс. рублей. За это она должна была выдать 8 водителям фиктивные заключения, что они здоровы и могут управлять машинами.

- Противоправную деятельность врача выявили сотрудники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в результате проведения комплекса оперативных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемую задержали, а изъятые деньги признали вещественным доказательством. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина признала вину. Суд отправил ее под домашний арест. Главврачу грозит до 9 лет лишения свободы.