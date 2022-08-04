Жители Липецкой области построили домов на 28 млрд с января по июнь

С января по июнь липчане построили себе дома стоимостью 28 млрд Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области с января по июнь построили 2640 квартир. Как сообщили в Липецкстате, общая площадь всех зданий составила 361,1 тыс. кв. метров, что на 20% меньше, чем в 2021 году. В июне этого года жители региона построили дома, общей стоимостью 6 млн рублей. Всего с января по июнь построили жилье на 28,7 млрд рублей.

Больше всего зданий построили в Липецке – 30,7%, Грязинском – 12,6%, Липецком – 22,2%, Добровском – 6,9% районах. Сами липчане за свой счет построили дома общей площадью 304,1 тыс. кв. метров, что на 16% меньше, по сравнению с прошлым годом. В январе-июне 2021 года возводили на 3,4 тыс. кв. метров больше жилья, или на 1,1 %. Всего в области на тысячу населения за январь-июнь этого года построили 324,3 кв. метра жилья.