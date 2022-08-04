Улицу 50 лет НЛМК в Липецке отроют к концу августа для машин

В Липецке улицу 50 лет НЛМК откроют к концу августа Фото: принтскрин видео.

В Липецке улицу 50 лет НЛМК ремонтируют с весны прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты выполняют большой объем работ: кладут новый асфальт, делают тротуары, освещение, велодорожки, инженерные сети, остановки. Важная артерия города должна стать не только обновленной, но и современной и безопасной.

Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала, что объект готов на 86%. Горожане уже могут видеть, как преобразилась улица. Там проделали серьезную работу с ливневой канализацией и с локальными очистными. По контракту работы закончить должны 1 октября, но для автомобилей дорогу планируют открыть до конца августа и в сентябре запустить движение в целом.