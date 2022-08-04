Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 12:42

Улицу 50 лет НЛМК в Липецке отроют к концу августа для машин

Автобусы поедут там в сентябре
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке улицу 50 лет НЛМК откроют к концу августа

В Липецке улицу 50 лет НЛМК откроют к концу августа

Фото: принтскрин видео.

В Липецке улицу 50 лет НЛМК ремонтируют с весны прошлого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты выполняют большой объем работ: кладут новый асфальт, делают тротуары, освещение, велодорожки, инженерные сети, остановки. Важная артерия города должна стать не только обновленной, но и современной и безопасной.

Глава Липецка Евгения Уваркина рассказала, что объект готов на 86%. Горожане уже могут видеть, как преобразилась улица. Там проделали серьезную работу с ливневой канализацией и с локальными очистными. По контракту работы закончить должны 1 октября, но для автомобилей дорогу планируют открыть до конца августа и в сентябре запустить движение в целом.