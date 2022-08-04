Из Липецкого зоопарка ослика отправили на Сахалин

фото из пресс-службы администрации Липецка Фото: СОЦСЕТИ

В Липецком зоопарке произошло много интересных событий. Так, у пары бизонов Ивушки и Мушкета появился малыш. Маму и новорожденного поселили в отдельный вольер. Маленького жителя зверинца можно уже увидеть. Обычно он гуляет под пристальным присмотром Ивушки.

Как сообщили в мэрии, зоопарки в России частно делятся друг с другом животными. Так, на этой неделе из зверинца переехали несколько жителей. Ослика отправили на Сахалин. В пресс-службе Липецкого зоопарка рассказали, что оливковые агути и гуанако переехали в Краснодар. В этот четверг, 4 августа, за ними приехала большая грузовая машина, в которую погрузили клетки с животными. Чтобы зверьки хорошо перенесли дорогу, сотрудники собрали для них корма.