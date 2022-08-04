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Общество4 августа 2022 13:03

Из Липецкого зоопарка ослика отправили на Сахалин

Также у пары бизонов появился малыш
Мария КАСЕНКОВА
фото из пресс-службы администрации Липецка

фото из пресс-службы администрации Липецка

Фото: СОЦСЕТИ

В Липецком зоопарке произошло много интересных событий. Так, у пары бизонов Ивушки и Мушкета появился малыш. Маму и новорожденного поселили в отдельный вольер. Маленького жителя зверинца можно уже увидеть. Обычно он гуляет под пристальным присмотром Ивушки.

Как сообщили в мэрии, зоопарки в России частно делятся друг с другом животными. Так, на этой неделе из зверинца переехали несколько жителей. Ослика отправили на Сахалин. В пресс-службе Липецкого зоопарка рассказали, что оливковые агути и гуанако переехали в Краснодар. В этот четверг, 4 августа, за ними приехала большая грузовая машина, в которую погрузили клетки с животными. Чтобы зверьки хорошо перенесли дорогу, сотрудники собрали для них корма.