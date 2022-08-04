Холодную воду на 38 улицах Липецка отключат в пятницу 5 августа

В Липецке отключат холодную воду 5 августа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в пятницу, 5 августа, с 10 утра до 8 вечера отключат холодную воду из-за ремонтных работ. «РВК-Липецк» выложил адреса, где ограничат подачу воды: на улице Огнева, 2, 4. Подвоз организуют по Огнева, 2. На Липовской, 5; Игнатьева, 30. Подвоз воды будет по Липовской,5.

На Котовского 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Школьной, 24; Комсомольской, 22; котельной АО «ЛГЭК»; в частном секторе на улице Верхняя; на Кирова; Комсомольской; улице 1-ая Крымская; 2-ая Крымская; Джамбула; Чаплыгина; Шмидта; Школьной; Кочубея; Дубинина; Кооперативной; Котовского. Воду подвезут на улицу Комсомольская, 22.

Без холодной воды останутся жители улицы Прудная, 2; котельной АО «ЛГЭК»; частного сектора на Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Рудничной, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Технической, Прудной. Подвоз по Прудной,2. Отключения будут на Ракитной, 2; в частном секторе на Кирова; Сокольской; Ракитной. Воду подвезут на Кирова.