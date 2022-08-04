МЧС предупреждает о грозе в Липецке и области

В Липецкой области ожидается гроза Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецкую область надвигается гроза. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, непогода ожидается в ближайшие 1-3 часа этого четверга, 4 августа. Также стихия может разгуляться ночью.

Спасатели просят липчан во время грозы соблюдать меры безопасности. Дома следует отключить все бытовые электроприборы. Опасно стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Лучше избегать сквозняков - они могут привлечь шаровую молнию. Печь и камин топить нельзя, так как дым обладает высокой электропроводностью, молния может попасть в трубу.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.