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Общество4 августа 2022 14:36

МЧС предупреждает о грозе в Липецке и области

Непогода ожидается в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области ожидается гроза

В Липецкой области ожидается гроза

Фото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецкую область надвигается гроза. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, непогода ожидается в ближайшие 1-3 часа этого четверга, 4 августа. Также стихия может разгуляться ночью.

Спасатели просят липчан во время грозы соблюдать меры безопасности. Дома следует отключить все бытовые электроприборы. Опасно стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Лучше избегать сквозняков - они могут привлечь шаровую молнию. Печь и камин топить нельзя, так как дым обладает высокой электропроводностью, молния может попасть в трубу.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.