Фонтан из кипятка забил в Липецке на площади Победы

В Липецке забил фонтан из кипятка Фото: принтскрин видео.

Этим вечером, 4 августа, в Липецке забил фонтан. Столб горячей воды вырвался из-под земли на площади Победы. Коммунальная авария произошла на парковке у ТЦ "Победа". Фонтан из кипятка высотой около 4 метров сняли на видео прохожие.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе липецкого филиала "Квадры", в том месте прорвало трубу. Бригада специалистов уже работает на месте происшествия. Они перекрыли воду. Сколько времени займет ремонт, пока неизвестно. Липчан просят не подходить к участку.

Возле места происшествия вода залила проезжую часть. Там уже начала образовываться пробка. По данным пресс-службы мэрии, специалисты скорректируют работу светофоров, чтобы избежать заторов.