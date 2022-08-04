Мошенники выманили у жителя Ельца 1,3 млн рублей

Еще 6 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников. По стандартной схеме обманули 21-летнего липчанина. Ему позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит. Чтобы обезопасить сбережения, парень перевел на "безопасный счет" все свои деньги. Аналогичная ситуация произошла в 63-летним жителем Данковского района. Он лишился 290 тыс. рублей.

Больше всех от аферистов из банка пострадал 33-летний ельчанин. Он, поверив словам незнакомцев, перевел им 1,3 млн рублей. Доверчивый мужчина из Липецкой области мошенники уболтали буквально за 5 минут. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он отправил им 30 тыс. рублей.

Жителя Грязинского района "сотрудник банка" попросил помочь полицейским, которые якобы ловят недобросовестных работников финансовых организаций. 55-летний мужчина думал, что совершает благое дело. Увы, оно стоило ему 43 тыс. рублей.

А в Ельце интим-заказ обошелся 40-летнему жителю в 18 тыс. рублей. Заказ, который так и не пришел.