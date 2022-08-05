Женщина-водитель пострадала в Фольксвагене, который вылетел с трассы под Липецком

Под Липецком иномарка вылетела с трассы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 4 августа, в Липецком районе произошла серьезная авария. На автодороге Боринское - Крутые Хутора - Частая Дубрава 52-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, "Фольксваген" вылетел с дороги. Машина разбита. Несчастную с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 7 267 нарушений Правил дорожного движения. Они поймали 10 пьяных водителей. Остановили 94 автомобиля, в которых липчане проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 6 917 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Выявили 12 ДТП, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.