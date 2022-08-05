За крупную партию наркотиков подростку под Липецком грозит до 20 лет тюрьмы

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня. Подростка обвиняют в незаконном обороте наркотиков - ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ.

По данным следствия, в апреле подросток решил заработать, распространяя запрещенные вещества. От неизвестного в мессенджере он получил координаты тайника с крупной партией наркотиков. Найденное житель Грязинского района хранил у себя, чтобы позже сбыть через Интернет.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, полицейские задержали подростка в Грязях 28 апреля. У него изъяли 5 свертков для закладок с запрещенным веществом массой более 2 граммов. Парень вину не признал, от дачи показаний отказался. Но показания свидетелей, заключения экспертов и другие доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело направили в суд. Наказание по статье - от 10 до 20 лет тюрьмы.