За ловлю сетями на Матырском водохранилище жителя Липецка оштрафовали на 5 000 рублей

Липчанин выловил сетями трех лещей и получил штраф 5 тысяч Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке 16 апреля на левом берегу Матырского водохранилища рыбак сетями выловил трех лещей. Это место входит в территорию зоологического заказника и является особо охраняемым. Липчанина задержали приставы. Мужчину осудили по пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, нарушителю выписали штраф 5 тысяч рублей. Запрещенное орудие лова конфисковали и уничтожили.

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