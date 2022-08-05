29 школ Липецкой области отремонтируют за 190 млн

Фото из пресс-службы управления образования Липецкой области Фото: СОЦСЕТИ

В Липецкой области в этом году делают капремонт в 29 школах по программе «Развитие образования Липецкой области». Так, в Данкове в лицее №6 заменили трубы холодной и горячей воды, канализацию и батареи. В селе Ищеино в филиале Краснинской школы обновляют столовую и инженерные сети. В здании в селе Хлевное заменили окна, отремонтировали санузлы, пищеблок и столовую. Создают комфортные условия для учеников и учителей. В лицее №1 Усмани имени Героя Советского Союза Котова и школе села Никольское Усманского района полностью меняют кровлю.

Как сообщили в управлении образования Липецкой области, из областного бюджета на все работы выделили 190 миллионов рублей. Ход ремонта контролируют. 12 школ области уже полностью обновили.